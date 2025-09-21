Sarri: «Erroraccio di Tavares, non so se tecnico o di superficialità. Fino al 38′ non c’erano sentori di sconfitta». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Lazio nel derby con la Roma.

Ecco cosa ha detto: «C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. Abbiamo perso per un erroraccio, vediamo se è tecnico o di superficialità. Abbiamo perso in un brutto modo, tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per la nostra gente, erano tanti e ci hanno creduto. Dispiace per la squadra che ha fatto una gara che non meritava di perdere».

Il tecnico biancoceleste ha poi proseguito: «Il tentativo era di non dar loro punti di riferimento e di inserirsi nei centrocampisti, nel primo tempo l’abbiamo fatto due volte con Rovella e Guendouzi ed erano due occasioni da gol. Dia si è allenato bene in settimana, una mezz’ora di panchina ha fatto bene anche a Taty che è entrato agguerrito. A Rovella è stato chiesto di fare sette minuti soffrendo per non sprecare uno slot. Meritavamo il pari, se facciamo mente locale della partita abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol. Fino a quel momento non è successo niente di particolare. Sul gol abbiamo sbandato e abbiamo avuto quei minuti in cui potevamo prendere anche il secondo. Fino al 38° non ho avuto segnali che potessimo perderla. Sensazione? La solita incazzatura, tristezza post derby perso. L’altro era un 3-0 dopo il 20° del primo tempo. Una storia diversa».