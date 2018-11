In una lunga intervista, Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato di Juventus, Napoli e della sua esperienza in Premier League

«La Juventus ha in testa la Champions, questo può essere un vantaggio per la concorrenza in Serie A», così Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e ora tecnico del Chelsea, esprime il suo pensiero sui bianconeri a La Gazzetta dello Sport. Da Londra, Sarri, però, dimostra di non aver dimenticato i tifosi azzurri e le squadra che ha allenato fino allo scorso campionato: «L’esperienza mi ha lasciato in eredità il rapporto con la città e la sua gente, non mi staccherò mai da Napoli. De Laurentiis? Non ho nulla da dirgli, mi ha dato la più grande soddisfazione personale della mia vita affidandomi il Napoli, la squadra del mio cuore e delle origini. Il congedo un po’ cosi non può cancellare questa magnifica avventura».

Sarri ha inoltre parlato della sua esperienza in Premier League alla guida del Chelsea: «Diciotto partite senza sconfitte, in una realtà competitiva come questa, di­mostrano che abbiamo intra­preso la strada giusta. L’aspetto che ti conquista im­mediatamente è un calcio di alto livello, all’interno di una cornice fantastica. Durante Chelsea-Liverpool scambiai qualche battuta con Klopp, lui mi disse che si stava divertendo un mondo. Quando vivi queste situazioni, sai di essere arrivato al top».