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Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione
Sarri Lazio, sarà addio a fine stagione? Molte squadre attente all’evoluzione in casa biancoceleste: cosa sta succedendo
La stagione della Lazio resta appesa a un filo, e il futuro di Maurizio Sarri potrebbe dipendere anche dall’esito della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina. Il tecnico biancoceleste tornerà al Franchi, lo stadio del club che lo aveva corteggiato la scorsa estate, prima che scegliesse di rientrare nella capitale. Oggi, però, il suo destino è tutt’altro che definito: tra un mercato ancora in evoluzione e una stagione al di sotto delle aspettative, Sarri pretende garanzie chiare sul progetto tecnico della Lazio.
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Sarri chiede certezze sul progetto
Secondo Il Messaggero, l’allenatore sarebbe pronto a valutare nuove opportunità qualora non arrivassero rassicurazioni concrete. Il tecnico è rimasto deluso dal blocco delle operazioni in entrata della scorsa estate e dalla sessione invernale giudicata insufficiente.
In caso di conferma sulla panchina, Sarri vuole conoscere in anticipo budget, strategie e margini di manovra sul mercato, per evitare di ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta negli ultimi mesi.
Fiorentina, Bologna e non solo: le pretendenti
Se le garanzie non dovessero arrivare, Sarri potrebbe guardarsi intorno. Fiorentina e Bologna seguono con interesse il suo profilo, ma non sono le uniche: anche Atalanta, Milan e Napoli restano alla finestra, pronte a cogliere eventuali opportunità.
Il tecnico, considerato un riferimento importante nel panorama italiano, valuterà il proprio futuro in base alle scelte che la Lazio compirà nei prossimi mesi.
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