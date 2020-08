Sarri: «Lione? Sono devastato moralmente dall’eliminazione»

Maurizio Sarri ha parlato al termine del match di Champions League contro il Lione: le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League contro il Lione. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero:

JUVE LIONE – «Mi aspettavo meno però abbiamo fatto una grande partita. Siamo andati sotto con un rigore che potevamo mandarci fuori di testa, abbiamo rimontato e abbiamo avuto tre palle gol per il 3-1. Se non fossi devastato moralmente, sarei felicissimo per la squadra. Siamo usciti per il primo tempo di Lione. E’ una manifestazione che non fa prigionieri. Ci dispiace tantissimo ma per la prestazione di stasera abbiamo tirato fuori energia. Avere Dybala sano o Douglas Costa ci avrebbe dato qualche soluzione in più».

FUTURO – «Le mie parole erano poco interpretabili. Non penso che dirigenti di altissimo livello prendano decisioni per una partita. Fanno valutazioni più ampie, mi sembrano offensive domande di questo genere. Se fossi un dirigente interverrei. Io ho un contratto e rispetterò il contratto».

LIONE – «Io non so se avete presenti le immagini di Psg Lione. La squadra nostra ha espresso qualcosa. Ha risposto bene sotto questo punto di vista. Veniamo da mesi in cui non abbiamo fatto niente di logico. Stasera la squadra si è ricaricata in maniera giusta. Se tolgo questa grande amarezza per l’eliminazione sono molto contento della squadra. Ha messo in campo tutto quello che aveva rimasto».

RIEMPIMENTO DELL’AREA – «E’ un problema che ci portiamo avanti da sempre. Le palle gol ci sono state, siamo stati più pericolosi forse di testa di più che di piede. Non riguarda solo la partita di stasera».

RISCHIARE DYBALA – «Se non l’avessi fatto entrare si parlava all’inverso. E’ stato un rischio, ma con Douglas out era qualcosa da dover fare. Cuadrado aveva qualche problemino al flessore, per questo abbiamo anticipato di qualche minuto il suo rientro».