Sarri: «Pafos? È una partita europea, come sempre difficile»

Atalanta, parla Sarri: «Pafos? È una partita europea, importante e come sempre difficile. Scalvini non ha un infortunio grave ma deve stare a riposo». Le parole

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Pafos, Maurizio Sarri si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: ecco le dichiarazioni del tecnico.

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PARTITA – «È una partita europea, importante e come sempre difficile. Affrontiamo una squadra più forte del nome che porta, piena di qualità tecnica e di portoghesi e brasiliani. Ci sarà da soffrire»

SCALVINI E SINGOLI – «Scalvini non ha un infortunio grave, ma per qualche giorno deve stare a riposo. Probabilmente salterà il Milan, ma ancora non lo sappiamo. È importante che in questo momento siano tutti abbastanza coinvolti e mettano il piede in campo più giocatori possibile»

TURNOVER – «Il ballottaggio fa parte del calcio moderno. Se fai nove partite in 26 giorni è chiaro che debba esserci ballottaggio e alternanza. Se a livello giornalistico vi fa piacere trovare gerarchie, sappiate che varieranno di mese in mese»

DAVID LUIZ – «David è un ragazzo straordinario e un giocatore fortissimo. Oltre al giocatore, ha uno spessore umano gigantesco, ci sono molto affezionato e me lo ricordo volentieri. È un innamorato del calcio, quindi mi aspettavo che giocasse a lungo».