Sarri Pjanic, alta tensione in allenamento: il retroscena

La Stampa rivela un retroscena importante durante l’ultimo allenamento. Protagonisti Maurizio Sarri e Miralem Pjanic

Retroscena raccontato da La Stampa con protagonisti Maurizio Sarri e Miralem Pjanic. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un momento di tensione in allenamento tra calciatore e allenatore. Pesano le differenti visioni tattiche, Pjanic non può garantire 150 palloni giocati a partita e il mercato ha accelerato il divorzio.

Intanto Paratici sta cercando di accelerare lo scambio con il Barça per Arthur, anche perché il centrocampista brasiliano si sta convincendo a cambiare aria. L’obiettivo del CFO della Juve sarebbe addirittura quello di chiudere l’affare entro il 30 giugno. Non solo – si legge – per piazzare una pesante plusvalenza, fondamentale per il bilancio, ma anche per risolvere una situazione sempre più complessa.