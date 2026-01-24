Connect with us

Sarri a Sky da cuore biancoceleste: «La Lazio è una storia grossa, lo faccio per l’amore dei tifosi. Ci stiamo ridimensionando»

34 minuti ago

Sarri

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky così dopo il pareggio nel match contro il Lecce, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match pareggiato per 0-0 contro il Lecce. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Alla gente della Lazio ho promesso che avrei fatto di tutto e avrei accettato qualsiasi cosa, lo faccio per l’amore che mi stanno dando. La Lazio è qualcosa che non lo puoi capire, è una storia grossa, non lo capisci fin quando non ci sei dentro».

RIDIMENSIONAMENTO – «Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell’anagrafe non importa niente. Se c’è qualità c’è qualità a 20/30 anni».

I SINGOLI – «Nei primi 10/15 minuti non aveva fatto neanche male Dia, poi gli sono arrivate tutte palle sporche. Ratkov e Taylor li ho visti in crescita. Abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare in occasione la mole di gioco. Ma forse non è colpa loro e magari è colpa nostra che non li mettiamo in condizione».

VEDI LA LUCE NELLA NOTTATA? – «Non so se la notte sta prendendo una direzione, in questo momento la tentazione di dirti di no è grossa. Poi magari nei prossimi giorni vengo smentito».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SARRI DOPO LECCE LAZIO

