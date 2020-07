Sarri: «Sostituzione Pjanic? Era nervoso…» – VIDEO

[video_ju24_amp src=”https://player.performgroup.com/eplayer/ep4/assets/amp-iframe-loader.html?ep4on#281c8dfeaf9f6578216deff2ae.g3rbrg2oc10i1qyx9z3x9zj4y”]

Pjanic nervoso nel Derby: Sarri spiega il motivo del cambio. Perché il tecnico bianconero ha preferito togliere il bosniaco

Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Juve-Torino ha spiegato il motivo per cui ha preferito togliere Miralem Pjanic da cambio dopo una manciata di minuti del secondo tempo.

Queste le dichiarazioni del tecnico nel post gara: «Era uno degli ammoniti e nell’intervallo l’ho visto colpito dal rigore e dal risultato. Non volevo rischiare assolutamente niente». Il giocatore, come noto, aspetta la fine della stagione per trasferirsi al Barcellona.