Sassuolo, Berardi: «Bravi a reagire. Classifica? Meritiamo molto di più»

Le dichiarazioni di Domenico Berardi, giocatore che ha deciso con il suo gol la sfida tra Sassuolo e Torino

Il Sassuolo vince in rimonta al Mapei Stadium: 2-1 il risultato finale ai danni del Torino. Ecco le parole di Domenico Berardi, autore del gol che ha ribaltato il destino della sfida, ai microfoni di Sky Sport.

«E’ un periodo dove tutto ci gira male. Siam partiti bene, abbiamo subito un gol sfortunato. Siam stati bravi a reagire. Venivamo da tre KO consecutivi. Questa è la strada su cui proseguire. De Zerbi? Mi ha detto di non mollare e di star dentro alla partita, cercando di portare il risultato a casa. Non era facile, abbiamo affrontato squadra con un’ottima forma fisica. Complimenti ai ragazzi. Mancini in tribuna? Cerco di dare sempre il meglio di me stesso. Son contento per la vittoria più che per il gol. Non meritavamo questa posizione in classifica, meritiamo molto di più».