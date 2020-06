Sassuolo, Berardi: mai così pericoloso in carriera

Berardi è una delle risorse offensive più importanti del Sassuolo. In questa stagione, ha migliorato molto tante sue statistiche

In zona gol, la stagione di Berardi al Sassuolo è positiva come non capitava da tempo. Il talento calabrese fin qui ha realizzato ben 9 reti in 1621′ disputati. In generale, tutti i suoi numeri offensivi sono cresciuti parecchio nel corso di questa annata.

Berardi effettua 4.44 tiri ogni 90′, con ben 0.31 Expected Goals su azione. Nel corso della sua carriera, mai aveva superato gli 0.26.