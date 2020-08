Sassuolo, Boga piace a tutti: i bookmaker puntano sul Napoli

Jeremie Boga ha tanti estimatori, ma per i bookmaker vestirà la maglia del Napoli

Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo. La straordinaria annata disputata dall’esterno ivoriano con passaporto francese non è passata inosservata e sarebbero in tanti ora a volerselo accaparrare. E secondo le quote dei bookmaker, sarebbe il Napoli la squadra in prima fila per acquistarlo.

L’approdo di Boga in azzurro è offerto a 2,25, una quota bassa che fan sperare i tifosi azzurri nell’esito positivo della trattativa. Più indietro l’Atalanta, altra grande interessata al classe 1997, quotata a 4,50. Cifra poco più bassa rispetto al Borussia Dortmund (6,50) che potrebbe però defilarsi vista la conferma di Sancho. Più staccate e meno credibili le alternative che portano a Barcellona e Juventus (9,00), oltre a quelle rappresentate da Milan, Paris Saint Germain, Inter e Roma (15,00).