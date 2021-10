Sassuolo, Carnevali rivela: «Marotta mi ha chiesto Raspadori e Scamacca, ma...»

L’ad. del Sassuolo Carnevali ha parlato dell’interesse dell’Inter per Raspadori e Scamacca

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Carnevali ha parlato della sfida contro l’Inter, ponendo l’attenzione anche sulle recenti vicende di mercato. Le sue parole.

GARA – «Contro l’Inter scenderemo in campo con gioia perchè sfideremo una squadra che ha vinto lo scudetto. Sarà un grande evento con tanta gente sugli spalti».

AMBIZIONI – «L’Inter resta da scudetto? È una delle candidate serie. Il campionato quest’anno mi sembra molto equilibrato».

RASPADORI – «Per fermarla punto su tutta la squadra, non solo su Raspadori. Lui è un attaccante dalle qualità fuori dal comune, oltre ad essere un ragazzo straordinario. Non rischierà di montarsi la testa. Mercato? Marotta è uno che ci vede lungo… Mi ha chiesto lui e Scamacca, ma non ce l’ha fatta. Noi vogliamo puntare sui giovani. Per lui non c’era solo l’Inter».

