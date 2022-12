Sassuolo, Consigli: «Tornare dominanti? Probabilmente no, ma possiamo volare»

Andrea Consigli, portiere e leader del Sassuolo, ha parlato in vista della seconda parte di stagione del club neroverde

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha così parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della seconda metà di stagione.

LE PAROLE – «Tornare dominanti? Da quel punto di vista probabilmente no. E non è una critica a Dionisi. Lui e De Zerbi hanno due richieste di calcio differenti: il tecnico attuale ama verticalizzare prima, De Zerbi amava fare tutto con il possesso. Differenze, ma non è detto che non si potrà volare. Abbiamo passato un periodo difficile con diversi infortuni e, se nella prima parte del campionato abbiamo resistito, nella seconda fase siamo un po’ scivolati».