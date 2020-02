Sassuolo, De Zerbi: «Boga un talento. Sul rinnovo…»

Il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha commentato la vittoria ottenuta al Mazza di Ferrara contro la Spal

Roberto De Zerbi è intervenuto al termine della partita contro la Spal: «Bivio per loro, ma anche per noi. Perdere voleva dire essere risucchiati dentro la lotta per non retrocedere. Era una segnale importante per capire a che livello fossimo dopo la vittoria con la Roma. Dopo il loro vantaggio ho visto comunque una squadra che lottava, con l’atteggiamento giusto».

«Boga è un talento, doveva imparare a fare i gol come oggi. I dribbling e i tiri all’incrocio glieli ha dati la natura. Il resto te lo dà anche la fiducia nel compagno, oggi è stato determinante. Rinnovo? Non mi piace parlare troppo perché prima vengono i giocatori», ha ammesso il tecnico del Sassuolo a DAZN.