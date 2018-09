Le parole in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi alla vigilia del match contro la Spal

Nel primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la sesta giornata di Serie A, il Sassuolo domani affronterà la Spal. Quella di domani sarà una sfida, a sorpresa, di alta classifica dato che i neroverdi sono attualmente al terzo posto in classifica con 10 punti ed i biancazzurri distano solo un punto. Nella conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha affermato: «La Spal non è solo la coppia di attaccanti, basti pensare a Paloschi, giocatore molto importante, ai calciatori in al campo dove sicuramente è messa bene con Valdifiori e Schiattarella, autore di grandi prestazioni».

Soffermandosi poi sulla fase difensiva della squadra che attualmente non sta brillando, visti gli 8 gol subiti, il tecnico ha spiegato: «Abbiamo subito diverse reti, dato sicuramente da migliorare, ma i numeri bisogna analizzarli uno alla volta, bisogna difatti capire come si è subito ogni singolo gol. Dobbiamo migliorare sicuramente, anche perché non potremmo sempre fare tre a partita, siamo consapevoli che quando si attacca tanto si finisce per concedere qualcosa agli avversari».

Per quanto riguarda la formazione il tecnico della squadra emiliana ha ammesso: «Ci sono alcune situazioni da valutare, come ad esempio Boateng e Berardi. Duncan probabilmente non sarà recuperato. Magnanelli giocherà, è rientrato prima della partita con la Juve e aveva bisogno un po’ di lavoro in più. Non farò scelte in funzione della sfida contro il Milan, ma valutando tutta la rosa che ho a disposizione, ricca di gocatori forti. Tutti devono farsi trovare pronti, in modo da poter fare affidamento su tutta la rosa».