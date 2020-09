Sassuolo, De Zerbi: «Dobbiamo essere ingordi. Sul mercato…» – VIDEO

De Zerbi ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center: le parole del tecnico del Sassuolo – VIDEO

(Dal nostro inviato) – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center.

CERIMONIA – «È bello rivedere la gente. Ci mancano gli applausi ma anche i fischi. Poi bisogna chiedere anche ai ragazzi. Giocare a porte chiuse è brutto. Bisognava portare a termine il campionato e ora si spera di ritornare alla normalità, altrimenti non è più lo stesso sport».

SASSUOLO – «Io mi diverto. Continuo a svegliarmi la mattina felice di andare al campo e di allenare questa squadra. Sono felice di far parte di questa società e quando mi chiedete se ho testa di andare in altri posti mi sembra sia più un problema vostro che mio perché io non me lo pongo e mi pongo invece il problema di far sempre meglio. L’anno scorso siamo andati anche oltre quello che era il pensiero di tutti e quest’anno vogliamo partire da lì per migliorarci perché c’è ancora un pezzo da fare».

OBIETTIVI – «Dobbiamo migliorare in tutto, dobbiamo essere ingordi del nostro lavoro, di quello che facciamo e possiamo fare, delle potenzialità dei giocatori. Al di là della società a cui apparteniamo, che è già motivo d’orgoglio, le potenzialità dei giocatori non sono ancora del tutto espresso. Non credo ci possa essere appagamento perché altrimenti ci svegliamo male e becchiamo batoste, come è successo qualche volte in questi due anni. Possiamo fare di più ma nemmeno è scontato. Arrivare più su dell’ottavo posto diventa un’impresa difficile. Fare un nome dell’anno scorso? Sarebbe riduttivo fare un solo nome. L’anno scorso non abbiamo iniziato bene, non è facile entrare nella nostra squadra, poi ci è esplosa la squadra in mano e quest’anno ce ne sono anche altri di giocatori che hanno avuto meno spazio l’anno scorso e sono pronti per fare grandissime cose».

CALCIOMERCATO – «Non per forza il mercato deve essere solo in uscita, si può fare anche in entrata. Se questa squadra non dovesse essere toccata io sarei contento. Tutto è migliorabile chiaramente, non si arriva mai alla perfezione, se ci sarà l’occasione penso che ci faremo trovare pronti per rinforzare la squadra per oggi e per gli anni che verranno».

SERIE A – «Io cerco di guardare sempre in casa mia. Veramente sono malato di quello che faccio, del lavoro che faccio, non guardo in casa d’altri. Vedo che possiamo fare qualcosa in più dell’anno scorso e me ne danno conferma proprio loro come si allenano e quando penso a quanto è forte la mia squadra mi fa essere fiducioso e positivo, sperando di fare qualcosa di grosso. Io non vado oltre per lasciarvi titoli ma in cuor mio penso che questa squadra sia pronta per fare un ulteriore step».