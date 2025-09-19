Sassuolo, Walukiewicz in dubbio per la sfida con l’Inter: ecco le opzioni di Grosso

Sassuolo, Walukiewicz in dubbio per la sfida con l’Inter: ecco le opzioni del tecnico neroverde Fabio Grosso

Il Sassuolo di Fabio Grosso, tecnico campione del mondo 2006 e alla prima stagione sulla panchina neroverde, si prepara a una delle trasferte più impegnative del campionato: la sfida di San Siro contro l’Inter, valida per la 4ª giornata di Serie A. L’attenzione in casa emiliana è però rivolta alle condizioni fisiche di Sebastian Walukiewicz, difensore polacco classe 2000, arrivato in estate e recentemente adattato dal mister al ruolo di terzino destro.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, Walukiewicz è uscito all’intervallo dell’ultima gara di campionato — il successo per 1-0 contro la Lazio — a causa di un problema fisico non meglio specificato. La sua presenza contro i nerazzurri è in forte dubbio. Grosso spera di recuperarlo, ma sta già valutando le alternative in caso di forfait.

Le possibili soluzioni di Grosso

Il sostituto naturale sarebbe Woyo Coulibaly, terzino destro francese classe 1999, rientrato in Serie A dal Leicester City nelle ultime ore del mercato estivo. Giocatore rapido e fisicamente strutturato, Coulibaly garantirebbe copertura difensiva e spinta sulla fascia, caratteristiche fondamentali per affrontare un avversario del calibro dell’Inter.

Un’altra opzione, già sperimentata nel precampionato, è l’adattamento di Edoardo Iannoni, centrocampista centrale classe 2001, ex Perugia. Mezzala dinamica e dotata di buona corsa, Iannoni ha ricoperto il ruolo di terzino destro in situazioni di emergenza, offrendo prestazioni discrete. Tuttavia, schierarlo dal primo minuto in una gara di altissimo livello come quella di San Siro potrebbe rappresentare una scelta rischiosa.

Un test di maturità per il Sassuolo

La partita contro l’Inter sarà un banco di prova importante per il Sassuolo, che dovrà dimostrare solidità difensiva e capacità di adattamento. L’eventuale assenza di Walukiewicz costringerebbe Grosso a rivedere i piani tattici, puntando su soluzioni alternative per arginare le offensive nerazzurre.

Con il campionato ancora alle prime battute, la gestione delle risorse e la capacità di reagire agli imprevisti saranno decisive per il percorso dei neroverdi. Le prossime ore chiariranno se Walukiewicz potrà essere della partita o se toccherà a Coulibaly — o in extremis a Iannoni — affrontare l’arduo compito di presidiare la fascia destra contro una delle squadre più in forma della Serie A.