Sassuolo, due recuperi fondamentali per il big match con l’Atalanta

Il Sassuolo sfiderà l’Atalanta a Bergamo domenica prossima. Filip Djuricic e Gregoire Defrel in gruppo e arruolabili

Domenica prossima si torna in campo, è già tempo di pensare alla sfida con l’Atalanta per il Sassuolo. La formazione neroverde andrà in scena a Bergamo alle ore 15, un match chiave per l’Europa. De Zerbi potrebbe fare a meno di Rogerio, out a Genova con la Sampdoria, ma ritrova altri due elementi importanti come Djuricic e Defrel.

Il Sassuolo affronterà la sfida di Bergamo con quasi tutto l’organico a disposizione, una bella notizia per i neroverdi. In gruppo anche Nicolas Schiappacasse, altro assente a Genova. Ancora in dubbio per la sfida di domenica prossima il terzino sinistro Rogerio e l’attaccante Federico Ricci, oltre al lungodegente Filippo Romagna.