Sassuolo, Ferrari: «Il Crotone lo porto nel cuore»

Gianmarco Ferrari ha parlato prima di Sassuolo-Crotone

Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone.

«Il Crotone è una buonissima squadra, lo ha dimostrato la scorsa stagione. È una neopromossa, ma conosce già la Serie. In queste partite dobbiamo metterci più testa, approcciarla nel modo giusto e portare a casa 3 punti. Partita speciale per me? Il Crotone lo porto nel cuore, ho giocato 3 anni lì ma ora sono al Sassuolo e vogliamo vincere».