Sassuolo, Ferrari: «La fascia di capitano qui pesa, ma…»

Le parole di Gian Marco Ferrari, difensore e capitano del Sassuolo, sulla sua esperienza con la maglia neroverde

Gian Marco Ferrari ha parlato al Q&A di StarCasinò Sport della sua esperienza al Sassuolo.

PAROLE – «Ricoprire questo ruolo, inconsciamente, ti cambia. Considerando il peso della fascia, visto che l’ha indossata Magnanelli per molti anni, è anche abbastanza difficile. Personalmente non sono cambiato, ho sempre incitato e aiutato i miei compagni. Ma avere la fascia al braccio ti porta a dare qualcosa in più. Nazionale? È stato molto emozionante, ero già stato chiamato in passato ma senza esordire. È stato bello ed inaspettato, se devo trovare un rammarico è che magari non ho avuto quella continuità che avrei voluto, ma vediamo, è ancora lunga».