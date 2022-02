Conferenza stampa Dionisi: «Domani stesso atteggiamento visto contro l’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina di domani sera. Le sue parole:

ENTUSIASMO – «Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopo la partita contro l’Inter. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, ma ora abbiamo una sfida importante contro la Fiorentina e servirà essere al meglio».

FIORENTINA – «Grande identità e lo si è visto dall’inizio, sta continuando su quella falsa riga. Ha perso Vlahovic ma ha preso altri giocatori importanti. Dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all’andata, ma li possiamo mettere in difficoltà».

INTER – «Sono soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento visto in campo. Abbiamo avuto tante occasioni. Ora pensiamo già alla prossima».

RISERVE – «Con l’atteggiamento giusto diventiamo più bravi e non è un caso che fai certe partite. Non è facile fare quello che abbiamo fatto, ma ora sono qui per parlare di quello che potremo fare domani».

RISONANZA MEDIATICA PERSONALE – «Fa parte del circo mediatico del calcio, si prendono pro e contro, bisogna essere equilibrati nei momenti positivi e negativi, dobbiamo pensare a domani e a confermarci».

BONAVENTURA – «Non è l’unico giocatore impportante della Fiorentina, non penseremo soltanto a lui ma cercheremo di limitarli come squadra».