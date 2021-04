De Zerbi: «Futuro? Ho già parlato col Sassuolo. Ho un sogno»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: le sue dichiarazioni

FUTURO – «Ho detto che nel giorno in cui andrò via, avrò più rammarico per ciò che non è stato fatto rispetto alla felicità di aver conseguito tanti obiettivi. Nelle mie parole non c’è un secondo fine. A Sassuolo sto bene, ho già parlato con la società del mio futuro. Sono riconoscente al club, ricordo da dove venivo quando mi hanno preso. Per me sta al primo posto, sono un privilegiato ad allenare questa squadra, non la mollo facilmente. Resta da capire se sia giusto proseguire insieme, ma per lasciare il Sassuolo devono cacciarmi. Dobbiamo essere avvelenati per ripartire insieme».

MERCATO – «Il gruppo andrebbe rinfrescato per tenere alte le motivazioni».

SOGNO FUTURO ALL’ESTERO – «Spero di poter andare all’estero. Da calciatore sono cresciuto fuori dai confini e vorrei ritentare l’esperienza prima della fine della mia carriera».

PSG BAYERN – «È un’altra idea di calcio. I risultati comunque si possono ottenere in tanti modi. Bisogna scegliere la strada e restare coerenti, anche se i risultati stessi non arrivano».

PIRLO – «Io penso che sia un argomento delicato da collega a collega, penso che sia poco giudicabile quest’anno. Perché è stato buttato subito in una prima squadra, un po’ di esperienza conta tanto, così come è determinate non fare il ritiro pre campionato. Ci sono poi state partite in cui la Juve è stata bella, non bisogna vederlo solo dopo quest’anno».

LOCATELLI PRONTO PER LA JUVENTUS – «Locatelli è pronto per qualsiasi tipo di centrocampo».