Vitamina Dzeko per l’Inter: ripartita la marcia nerazzurra

Dopo la sfida contro il Barcellona, l’Inter ritrova il sorriso anche in campionato grazie alla doppietta di Edin Dzeko.

Servivano tre punti per dare continuità al risultato di Champions e far vedere che la vittoria contro i blaugrana non è stata di circostanza. La squadra di Inzaghi anche contro il Sassuolo, una delle bestie nere, ha saputo trovare una vittoria importante per gioco, determinazione e voglia. Sì voglia, un pizzico è mancata da inizio stagione e ora la formazione nerazzurra la sta ritrovando. Ora il calendario lascia spazio a un possibile filotto, soprattutto dovessero recuperare tutti gli acciaccati.

Il bosniaco con l’assenza di Lukaku sta facendo vedere di poter essere un co-titolare e la doppietta lo fa entrare nell’olimpo dei 100 in Serie A (101 per l’esattezza). I gol dell’attacco, la vitamina Dzeko per far respirare di nuovo l’Inter. Ora testa a Barcellona per continuare a stupire.