Sassuolo-Lazio, comunicato al 15′: il Var non funziona

Sassuolo-Lazio senza Var per alcuni minuti. Il comunicato dello speaker del Mapei Stadium nel primo tempo

Problemi al Var nel corso della sfida tra Sassuolo e Lazio. Il comunicato dello speaker ha informato gli spettatori, attorno al minuto 15 del primo tempo, che il Var non è in funzione per problemi tecnici.

Non è la prima volta che accade un problema simile. La sfida si è giocata per alcuni minuti senza la possibilità di Var review, con l’arbitro Chiffi che non può entrare in contatto con gli addetti Var. Var tornato in funzione al 35′, dopo 20 minuti.