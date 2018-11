Sassuolo-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Al «Mapei Stadium» di Reggio Emilia, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Sassuolo-Lazio. I neroverdi emiliano sono al 6° posto in classifica con 18 punti grazie a 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre i biancocelesti capitolini sono quarti a pari merito col Milan, con 21 punti ottenuti in 7 vittorie e 4 sconfitte.

La gara è diretta dall’arbitro Calvarese della sezione di Teramo, che ha diretto 7 volte gli emiliani (6 sconfitte e 1 pareggio) e 15 volte la Lazio (12 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta). Ecco i gol e gli highlights di Sassuolo-Lazio:

SASSUOLO-LAZIO 0-1 – Marco Parolo segna la rete dell’1-0 all 8′. Il calciatore biancoceleste si fionda sul rimbalzo e ribatte in rete il gol del vantaggio!

SASSUOLO-LAZIO 1-1 – Al 16′ Gianmarco Ferrari prende bene il tempo su un bel cross e colpisce di testa alla perfezione sul palo di sinistra. Il portiere non ha avuto scampo!