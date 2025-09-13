Sassuolo Lazio, invasione biancoceleste a Reggio Emilia: saranno in 6 mila i tifosi capitolini pronti a sostenere la squadra di Sarri

Nonostante un’estate difficile, la passione dei tifosi della Lazio non conosce ostacoli. La fede biancoceleste si prepara a manifestarsi con un’autentica invasione in vista della trasferta di domani a Reggio Emilia, dove è attesa un’ondata di circa seimila sostenitori per la sfida al Mapei Stadium. Il settore ospiti da quattromila posti è andato esaurito in un lampo, così come un pacchetto aggiuntivo di biglietti, e si stima che oltre mille tifosi saranno sparsi in altre zone dello stadio, confermando un seguito che non si vedeva da tempo, superando persino i numeri della scorsa stagione di Champions. Lo riporta Il Messaggero.

Questo esodo è solo l’ultimo capitolo di un amore incondizionato, che lo scorso anno ha visto i laziali registrare numeri record in trasferta, con 3.500 tifosi a Parma e 2.500 a Bologna e Monza, nonostante boicottaggi e ben sette partite con trasferta vietata.

Ma la febbre biancoceleste non si limita alle partite fuori casa. Anche l’Olimpico è pronto a diventare una bolgia per il derby di domenica prossima: con 32mila biglietti già venduti, si prevede un’affluenza di 61mila spettatori, di cui ben 38mila di fede laziale.

Questo entusiasmo è il riflesso di una campagna abbonamenti straordinaria. Ad oggi, sono state sottoscritte 29.163 tessere, il secondo miglior risultato dell’era Lotito. Il record assoluto di 30.333, stabilito nella stagione 2023/24 dopo il secondo posto in classifica, è ormai a un passo. Entro lunedì, questo traguardo sarà quasi certamente superato, a testimonianza di un tifo che va oltre il calciomercato e che dimostra ancora una volta la sua infinita fedeltà.