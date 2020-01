Sassuolo: Locatelli è centrale nel palleggio di De Zerbi

Locatelli è tra i giocatori più importanti del Sassuolo. L’ex Milan agisce come mediano nel 4231 di De Zerbi

Pur con risultati altalenanti, De Zerbi sta riuscendo a valorizzare tanti giocatori. Quello che più di tutti è cresciuto nel Sassuolo di questi anni è forse Locatelli. Se nell’anno passato veniva usato soprattutto come interno offensivo tra le linee, oggi l’ex Milan è più “regista”.

Nel 4231 del Sassuolo gioca come mediano, è una delle principali fonti della manovra. Molto pulito nel fraseggio, si sa sempre posizionare nel migliore dei modi per far progredire l’azione. Effettua più passaggi verticali rispetto a prima e possiede un’ottima conduzione. Oggi è tra i migliori centrocampisti italiani.