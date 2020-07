Sassuolo, Magnanelli: «Juve? Possiamo mettere in difficoltà chiunque»

Il centrocampista del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus

«Abbiamo due filosofie di calcio non simili ma che si avvicinano molto. Loro hanno esperienza, campioni e talento che, messi sul piatto della bilancia, pesano dalla parte loro. Noi abbiamo la nostra idea di gioco e ottimi giocatori. Stiamo attraversando inoltre un buon momento. Abbiamo dimostrato che, se riusciamo ad essere in partita al 100%, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Giochiamo per l’Europa».