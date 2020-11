Sassuolo, Marco Squinzi: «Ecco perchè siamo nelle prime file in Serie A»

Il Sassuolo è partito fortissimo in questa stagione, stabilendosi nelle zone altissime della classifica: il racconto di Marco Squinzi

Nel corso della cerimonia di intitolazione di “Via Giorgio Squinzi” e del campo “Adriana Spazzoli” a Sassuolo, ha parlato Marco Squinzi, figlio dello storico e compianto Patron neroverde. Le sue parole riportate da Sassuolonews.net.

«Crediamo moltissimo in questo progetto, papà quasi 17 anni fa ha voluto entrare nell’Us Sassuolo che militava nella parte bassa della C2 e dopo investimenti e dopo aver deciso di trattare il club come un’azienda, affidando la direzione a manager competenti, ha fatto sì che l’Us Sassuolo milita per fortuna nelle prime fila della Serie A, questo perché la squadra è stata gestita come un’azienda, meritocratica e con pianificazione per arrivare al risultato».