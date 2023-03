Sassuolo, momento d’oro per Dionisi

Basta un gol di Berardi per superare lo Spezia, quanto serve al Sassuolo per trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato

I neroverdi stanno vivendo un vero e proprio momento d’oro in campionato con 20 punti nelle ultime nove partite e hanno perso soltanto contro il Napoli. Dionisi ha ritrovato le certezze della sua squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.