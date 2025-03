Sassuolo, ecco Steven, il tifoso diventato virale tra il pubblico della WWE: i neroverdi lo hanno rintracciato e fatto una sorpresa – VIDEO

Sassuolo, rintracciato il tifoso americano diventato virale indossando la maglia neroverde alle spalle di Cody Rhodes in uno show WWE

Nella puntata dell’8 marzo di Smackdown, show di wrestling della WWE, durante un primo piano sul campione del mondo Cody Rhodes si è intravisto tra il pubblico del Wells Fargo Center di Filadelfia uno spettatore che è diventato virale in Italia indossando la maglia del Sassuolo. Dopo settimane di ricerche il club emiliano alla fine lo ha trovato e si è messa in contatto con lui: Si chiama Steven, è della Pennsylvania maglia speciale autografata dalla squadra, videochat con Obiang durante la quale, mostrando con orgoglio la sua prima maglia di Troianello, ha raccontato al calciatore neroverde come è nato il suo amore per il Sassuolo. Ecco cosa ha raccontato.

IN NEROVERDE ALLO SHOW E COME HA INIZIATO A TIFARE SASSUOLO – «Ho tanti amici che seguono la WWE. Indosso sempre la maglia del Sassuolo perché è particolare. Quel giorno in tribuna non avevo una buona postazione e sono andato a finire nell’inquadratura accanto a Cody Rhodes. Non pensavo mi avreste trovato! Da quanto tempo seguo il Sassuolo? Tutto è cominciato all’Università. Avevo un compagno di stanza tifoso del Tottenham e giocava molto a FIFA. Quando ho imparato a giocare, ho sempre scelto la squadra del Sassuolo. A quel punto ho cominciato a seguirvi anche nella realtà. Nel 2013 è arrivata la promozione in A. Ho seguito il match con il Livorno ed ero molto emozionato».

PRIMA MAGLIA – «Ho dovuto scandagliare Ebay per trovare la mia prima prima maglia. Ai tempi non era facile trovare una maglia del Sassuolo. Dovevo trovarla della mia taglia e qualcuno che me la spedisse in America. Se non sbaglio me l’hanno spedita da Brescia».

RICORDI – «Ricordo i giocatori del Sassuolo che sono passati in neroverde. Berardi lo ricorderò per sempre. Un altro che mi piaceva era Simone Zaza, mi è dispiaciuto che sia andato via. Acerbi che ha anche sconfitto il cancro. Una partita memorabile che mi ricordo è il 4-3 contro il Milan con il poker di Domenico Berardi».