Sassuolo Torino: le chiavi tattiche del match

Il Sassuolo di De Zerbi e il Torino di Mazzarri hanno due stili tattici agli antipodi. I neroverdi soffrono squadre di questo tipo

Il Sassuolo di De Zerbi gioca un calcio ambizioso e propositivo, che mira al controllo del pallone. Tuttavia, sta soffrendo quando affronta squadre intense e prestanti dal punto di vista fisico: non sempre la mole di gioco si traduce in pericolosità. Proprio per questo, il Torino di Mazzarri è un avversario terribilmente insidioso.

Il Sassuolo dovrà essere veloce ed efficace nel giropalla, visto che il pressing granata, fortemente orientato sull’uomo, è intenso anche in zone alte del campo. Sarà una sfida tra due stili tattici agli antipodi.