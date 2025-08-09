Sassuolo, su Tressoldi si fa avanti il San Paolo. Il centrale è fuori dai piani dei neroverdi, i dettagli

Sassuolo, su Tressoldi si fa avanti il San Paolo. Il centrale è fuori dai piani dei neroverdi e di Fabio Grosso, le ultime

Il San Paolo FC torna alla carica per Ruan Tressoldi, difensore centrale brasiliano classe 1999, attualmente sotto contratto con il Sassuolo. Dopo aver superato un infortunio che lo aveva tenuto ai margini nella seconda parte della scorsa stagione, il giocatore è tornato pienamente disponibile e pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il club emiliano non lo considera parte integrante del progetto tecnico per la stagione 2025/2026, aprendo così alla possibilità di una nuova cessione.

Tressoldi, cresciuto nel settore giovanile del Grêmio e noto per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo, aveva già vestito la maglia del San Paolo nella passata stagione, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il club brasiliano non ha esercitato l’opzione, complice un contenzioso economico con il Sassuolo legato al pagamento del prestito oneroso. Nonostante le tensioni, i rapporti tra le due società sembrano essersi distesi, aprendo la strada a una nuova trattativa.

Secondo il giornalista Gabriel Sal, il San Paolo starebbe negoziando un nuovo accordo: prestito con opzione di acquisto valida fino a giugno 2026. La formula permetterebbe al Tricolor di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo. L’interesse del club paulista si inserisce in una strategia di rafforzamento del reparto difensivo, in vista della prossima stagione del Brasileirão.

Il Sassuolo, dal canto suo, è disposto a lasciar partire Tressoldi, che non rientra nei piani del nuovo allenatore, attualmente impegnato nella costruzione di una rosa più giovane e orientata al rilancio dopo una stagione deludente. La cessione del difensore potrebbe rappresentare un’opportunità per alleggerire il monte ingaggi e generare liquidità.

L’evoluzione della trattativa sarà seguita con attenzione nei prossimi giorni, con il San Paolo determinato a riportare Tressoldi in rosa per consolidare la propria difesa.