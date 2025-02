Scaloni sicuro: «Juve-Inter sarà una grande partita, tra Kolo Muani e Lautaro dico questo»

Le parole di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, sulla sfida tra Juve ed Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Juve ed Inter.

KOLO MUANI VS LAUTARO – «Sì, ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importanti della stagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti del mondo. Lautaro sta benissimo, è in uno stato d’animo perfetto, nel 2025 sta segnando tanti gol, e Kolo Muani è l’acquisto dell’inverno, è appena arrivato e non poteva iniziare meglio. Sarà un gran match».

MOMENTO LAUTARO– «Lautaro è un giocatore totale, non è semplicemente un attaccante il cui valore si misura con i gol che segna. È un calciatore che fa giocare la squadra, e la cosa vale ancor di più in questa Inter di Inzaghi: si abbassa per far salire i centrocampisti e dialogare con loro, i suoi movimenti non sono mai casuali e sono sempre positivi per la squadra. La sua intelligenza tattica lo rende molto più di un semplice attaccante. È un giocatore che c’è sempre, che segni o no è vitale e fondamentale nel funzionamento della sua formazione. Per questo non mi sono mai preoccupato. E poi anche perché lo conosco e lo apprezzo come un figlio».

