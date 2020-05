Scaloni: «Lautaro Martinez al Barcellona? Per me può giocare con Messi»

Lionel Scaloni ha parlato del possibile impiego di Lautaro Martinez al Barcellona. Le parole del ct del’Argentina

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato del futuro di Lautaro Martinez ai microfoni di Radio La Red.

«Se Lautaro dovesse andare a Barcellona, credo che il tecnico cercherà un modo per farlo giocare titolare. Lautaro è già in un grande club e non so se il Barça sia più grande dell’Inter. Posso dire che i grandi giocatori devono avere spazio e a noi interessa la loro continuità, specie per uno giovane come Lautaro. Lui, nonostante i 22 anni, è già maturo e sa giocare anche per la squadra. Ha questa grande voglia che gli consentirà di diventare un punto di riferimento per il futuro. Lautaro con Messi? Starà all’allenatore del Barça eventualmente metterli assieme, ma per me è possibile».