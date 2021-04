Scamacca chiama il Milan: «Farei il vice Ibrahimovic per rubargli i segreti»

Gianluca Scamacca ha dichiarato che farebbe volentieri il vice Ibrahimovic al Milan per imparare dallo svedese

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa ma di proprietà del Sassuolo, nell’anticipazione della sua intervista a Sportweek su La Gazzetta dello Sport, parla del suo futuro accostandosi al Milan.

«Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 39 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia. Sul mercato mi danno di qua e di là? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita: vedo soltanto cose belle».