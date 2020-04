Scambio Dalbert-Biraghi: in dubbio i riscatti da parte di Inter e Fiorentina

Dalbert potrebbe tornare all’Inter, Biraghi alla Fiorentina: lo scambio di terzini potrebbe non essere confermato

Inter e Fiorentina riflettono sul futuro di Dalbert e Biraghi. I due terzini sono stati i protagonisti di uno scambio di calciomercato nella passata stagione ma, secondo Sportitalia, la permanenza nei rispettivi club è ora in dubbio.

Non è infatti scontato che l’Inter provveda al riscatto di Cristiano Biraghi, al momento il club è indeciso sul da farsi. Stesso discorso per Dalbert alla Fiorentina: il brasiliano non ha convinto al 100% e ci sono delle possibilità che i due tornino alla base.