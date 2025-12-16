Scambio Frattesi Thuram, il giornalista non ha dubbi: ecco chi ci guadagnerebbe in questa operazione

Scambio Frattesi Thuram, per Teotino l’operazione rappresenterebbe un vantaggio soprattutto per il centrocampista italiano

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato una delle suggestioni di mercato più discusse del momento: il possibile scambio Frattesi Thuram, che coinvolgerebbe Davide Frattesi e Khéphren Thuram in un’operazione tra Inter e Juventus. Un’ipotesi che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per le implicazioni tecniche che avrebbe per entrambe le squadre.

Secondo Teotino, lo scambio Frattesi Thuram rappresenterebbe una soluzione ideale soprattutto per il centrocampista della Nazionale italiana. Frattesi, attualmente in forza all’Inter, non è riuscito a trovare quella continuità di impiego che aveva invece mostrato nelle precedenti esperienze. Alla Juventus, invece, avrebbe maggiori possibilità di giocare con regolarità, diventando un elemento centrale nel progetto tecnico bianconero. Il suo dinamismo, la capacità di inserimento e il fiuto del gol lo renderebbero una pedina preziosa per il centrocampo juventino.

L’operazione, sempre secondo l’opinionista, sarebbe vantaggiosa anche per la Juventus dal punto di vista tattico. Frattesi ha già dimostrato in Nazionale di avere un ottimo feeling con il commissario tecnico Luciano Spalletti, segno di una maturità e di una versatilità che potrebbero adattarsi bene a diversi sistemi di gioco. In questo senso, lo scambio Frattesi Thuram potrebbe consentire ai bianconeri di aggiungere qualità e intensità a un reparto che necessita di nuova energia.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Diverso, invece, il discorso in ottica Inter. Teotino si è detto piuttosto scettico sulla reale utilità dell’innesto di Khéphren Thuram nello scacchiere di Cristian Chivu. Pur riconoscendo il valore del centrocampista francese, definito “un ottimo giocatore”, il giornalista ritiene che la Beneamata abbia già un centrocampo completo e ben assortito. L’arrivo di una nuova mezz’ala rischierebbe di creare un inutile sovraffollamento in un reparto che, numeri alla mano, non avrebbe bisogno di ulteriori rinforzi almeno fino al termine della stagione.

Anche nell’eventualità di una partenza di Frattesi, l’Inter disporrebbe comunque di alternative sufficienti per affrontare tutti gli impegni. Per questo motivo, lo scambio Frattesi Thuram appare sbilanciato soprattutto a favore della Juventus e del centrocampista azzurro, mentre lascia più di un dubbio sul fronte nerazzurro.

In conclusione, si tratta di una suggestione affascinante ma complessa, che potrebbe prendere forma solo a fronte di precise strategie di mercato e di valutazioni approfondite da parte dei due club.