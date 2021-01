Schalke, finisce l’incubo: torna a vincere in Bundesliga dopo un anno

Giornata in qualche modo storica per lo Schalke 04 che ritrova il gusto del successo in Bundesliga dopo quasi un anno di astinenza

La fine di un incubo per lo Schalke 04. I club della Ruhr surclassa l’Hoffenheim e conquista la prima gioia della stagione in Bundesliga. Un netto 4-0 che evita l’ingresso dalla porta sbagliata nel libro dei record del massimo campionato tedesco.

Era infatti da 30 gare consecutive che lo Schalke non assaporava in tre punti, un digiuno che durava addirittura dal 17 gennaio 2020. Appena sfiorato dunque lo storico primato del Tasmania Berlin che nel lontanissimo 1966 rimase senza vittorie per 31 match.

Uomo copertina il diciannovenne americano Matthew Hoppe, autore di una tripletta che gli vale al contempo la palma di primo statunitense a siglare tre reti in un match di Bundesliga.