Torino, Schuurs si allena per tornare: la super seduta e le voci sulla terza operazione – FOTO

Torino, Perr Schuurs si allena per tornare in campo post infortunio, le foto della super seduta del difensore granata e le voci sulla terza operazione

Sono passati esattamente 479 giorni, praticamente un anno e mezzo, da 21 ottobre 2023. Una data che ai più non dirà molto, ma che ha rappresentato uno snodo fondamentale nella carriera del difensore Perr Schuurs. E’ una fredda giornata autunnale quando l’atleta – nel corso di un Torino Inter poi terminato per tre reti a zero in favore dei nerazzurri – accusa un fortissimo dolore al ginocchio in seguito ad un intervento maldestro in mezzo al campo. Alle urla strazianti dell’olandese (sul terreno di gioco) fa seguito la diagnosi (dall’infermeria) peggiore tra quelle auspicabili: rottura del legamento crociato.

Schuurs allora di comune accordo con il Torino decide di sottoporsi immediatamente all’operazione di ricostruzione dell’articolazione. Operazione che, a differenza da quanto in molti siano portati a credere visto i recenti avvenimenti, fila per il verso giusto. Eppure dopo l’intervento i giorni passano, i mesi pure, ma del rientro del numero 3 nemmeno l’ombra. Schuurs dal canto suo si ‘taglia’ le vacanze estive, presentandosi al Filadelfia anche nei mesi più caldi dell’anno, ma per lui ci sono poche possibilità: il ginocchio continua a procurargli tanto, troppo, dolore.

Ecco allora la seconda tappa del calvario: infausta quanto inevitabile. Schuurs torna sotto i ferri, questa volta però per un’operazione artostropica, dunque ‘solamente’ di pulizia dell’articolazione. Risultato? Altri mesi di stop, con conseguenziale trasferimento a Londra sotto le cure del dottor Williams: un esperto definito anche dal patron del Torino Urbano Cairo quale tra i migliori nel suo campo. Da quel momento le notizie su Schuurs si diradano, di novità incoraggianti all’orizzonte non si palesano e anzi, nel sentimento popolare si insedia un diffuso clima di pessimismo circa le condizioni del difensore.

Schuurs si allena con la distinta del Torino

O per lo meno questo fino a oggi, quando lo stesso ex Ajax si è prodigato nel postare sui social alcuni scatti di una nuova seduta. Il focus dell’allenamento (rigorosamente con la distinta del Torino) è proprio sul ginocchio incriminato. Che sia un segnale per un prossimo ritorno (magari per l’inizio dell’estate?). O una risposta alle voci circa una possibile terza operazione? Presto per dirlo e per il momento sarebbe quantomeno azzardato affrettare ulteriori pronostici. Quel che è certo è che Schuurs non vede l’ora di tornare a correre sul rettangolo verde ed il Torino – che non ha mai fatto venire a meno la fiducia nei suoi confronti – di riabbracciare il difensore. Le foto dall’Instagram di Schuurs.