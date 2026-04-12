Schuurs rivela: «Potrei tornare al Torino, ma anche questi tre club hanno mostrato interesse. Avevo raggiunto un accordo con l’Inter, ecco cos’è successo»

Schuurs, ex difensore del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo futuro e sul mancato passaggio all’Inter

Il lungo calvario sta finalmente per terminare. Il difensore olandese Perr Schuurs vede la luce in fondo al tunnel e punta a ritrovare la migliore condizione atletica entro la prossima estate. Attualmente svincolato, il centrale classe ’99 sta valutando le opzioni per il suo rientro in campo e, in una recente intervista a ESPN, ha confermato i sondaggi di diverse società di Serie A: “Potrei tornare al Torino, ma anche Udinese, Fiorentina e Genoa hanno mostrato interesse“. Sullo sfondo, non mancano i corteggiamenti dall’estero, con le sue ex squadre Ajax e Fortuna Sittard alla finestra riporta Di Marzio.

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Essere un parametro zero, in questa delicata fase di rilancio, viene vissuto dal giocatore come una grande opportunità per il prossimo calciomercato: “Sono molto aperto e realista al riguardo. Ho bisogno di una squadra che abbia fiducia in me e mi dia la possibilità di tornare in piena forma. In questo modo penso che non sarà un rischio per un club ingaggiarmi”.

L’incubo dell’infortunio e le complicazioni mediche

Il percorso riabilitativo è stato un vero e proprio incubo fisico e psicologico. L’infortunio al ginocchio ha richiesto tempi di recupero estenuanti a causa di gravi intoppi clinici. “Ho passato un periodo molto difficile, ma il fatto che io sia qui ora significa che sto di nuovo bene. Finalmente ho la prospettiva per guardare avanti, ed è passato tantissimo tempo“, ha confessato il difensore.

Spiegando i dolorosi dettagli del post-operatorio, Schuurs ha aggiunto: “Ho subito il primo intervento in Italia; è andato bene, ma dopo una settimana il ginocchio ha iniziato a darmi molto fastidio. Così ho camminato con le stampelle per quattro mesi invece che per quattro settimane. Non mi è stato permesso di appoggiare il peso sulla gamba sinistra per quattro mesi. Di conseguenza, ho perso molto tempo e gli specialisti hanno scoperto che la trasmissione degli impulsi al ginocchio non era corretta. Ci sto lavorando ora, ma ci vuole tempo”.

Il retroscena di mercato: il patto sfumato con i nerazzurri

L’intervista è stata anche l’occasione per svelare un clamoroso e amaro retroscena legato all’Inter. Prima del tragico infortunio, il difensore era infatti destinato alla corte di Simone Inzaghi: “Avevo già raggiunto un accordo personale con l’Inter. Dopo una stagione fantastica al Torino, ero all’apice della mia carriera e volevo davvero fare quel passo. Giocavano allo stesso modo del Torino. Stefan De Vrij sarebbe dovuto diventare il mio mentore lì. Era un bel progetto che è andato in fumo, si percepisce”.

Un’operazione sfumata sul più bello, che ha lasciato un grande rammarico nel ragazzo, costretto ad assistere ai trionfi meneghini da semplice spettatore: “L’Inter è diventata campione e ha raggiunto anche la finale di Champions League. È stato doloroso guardarle; avrei voluto vivere anch’io quell’esperienza”.