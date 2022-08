Seko Fofana: «Ancora qualche giorno per riflettere»

Seko Fofana parla del suo futuro, in particolare sull’interesse del PSG per lui: «Non so cosa mi riserverà il domani, tutto è possibile»

Intervistato da Canal Plus, l’ex Udinese Seko Fofana parla della sua situazione di mercato. Il calciatore ivoriano del Lens piace al PSG. Di seguito le sue parole.

«Manca ancora qualche giorno per capire quale decisione prenderò, ma finché scendo in campo sono felice perché riesco comunque ad esprimermi dando il massimo. Non so cosa mi riserverà il domani, tutto è possibile negli ultimi cinque giorni. Ho delle richieste, devo riflettere in compagnia di chi mi circonda. La società sa cosa sto aspettando…».