PSG su Fofana. Abbandonata la pista Renato Sanches?

Il PSG sta seguendo Fofana e il Milan monitora la situazione con interesse, sperando di riaprire la trattativa con Renato Sanches

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG avrebbe puntato Seko Fofana. Una notizia che potrebbe riguardare indirettamente anche il Milan.

Il PSG ha già infatti imbastito i primi contatti con il Lens per il centrocampista ex dell’udinese. In caso di riuscita della trattativa, i parigini potrebbero defilarsi su Renato Sanches, riportando in pista i rossoneri.