Calciomercato Milan, beffa Renato Sanches: il PSG ora è in prima fila

Calciomercato Milan: i rossoneri devono fare i conti con la beffa Renato Sanches, il PSG avrebbe infatti operato il sorpasso per il centrocampista

Secondo La Gazzetta dello Sport, il PSG avrebbe piazzato il sorpasso nei confronti Milan per Renato Sanches. L’affare sembrava ormai fatto per i rossoneri: c’era l’intesa di massima col giocatore e c’era ottimismo per trovarne una col Lille intorno ai 10-15 milioni.

L’irruzione dei parigini, però, ha cambiato tutto. Per prima cosa perché Luis Campos, nuovo direttore sportivo dei parigini, non è solo l’artefice dell’arrivo di Sanches nel 2019 al Lilla (club di cui Campos ai tempi era d.s.),ma anche e soprattutto una figura alla quale Renato è legatissimo, una sorta di secondo padre del quale il centrocampista portoghese si fida ciecamente. Se poi sulla panchina del Psg dovesse sedersi quel Christophe Galtier che ha condotto Sanches e il Lilla alla conquista della Ligue1nel 2020- 21, ecco che il quadro familiare verrebbe ricomposto. A ciò si aggiunge la capacità del Psg di sedurre i propri interlocutori: dal Lilla, le cui richieste economiche potrebbero essere soddisfatte senza“sconti”,allo stesso Renato, intrigato dalla possibilità di unirsi a un dream team senza peraltro cambiare campionato. Solo un improvviso dietrofront del PSG o un colpo di scena firmato dallo stesso Sanches potrebbe rimettere in corsa il Milan.

