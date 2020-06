Semifinali di ritorno Coppa Italia: chi sono le favorite?

Dopo il consenso e l’approvazione di Governo e Comitato Tecnico Scientifico sugli sport di squadra professionistici, il calcio in Italia è pronto a ripartire.

Oltre alla Serie A, la competizione sportiva più attesa e seguita dagli amanti del calcio in Italia, c’è anche la Coppa Italia da portare a termine. La data scelta è quella di venerdì 12 maggio, ad anticipare poi la ripresa ufficiale della Serie A, che avverrà il fine settimana successivo. Per quanto riguarda la competizione della nostra coppa nazionale mancano però ancora l’ufficialità degli orari delle due semifinali e la data della Finale.

L’ultima dichiarazione a riguardo è quella del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che lo scorso 4 giugno aveva affermato come “…Le due semifinali sono state anticipate per consentire poi un calendario fitto. Si giocherà il 12 e il 13 giugno, poi il 17 la finale”.

La competizione che assegna con la sua vittoria un posto in Europa League e negli ultimi anni dominato da Juventus, Napoli e Lazio, si era fermata ormai quattro mesi, ovvero il 13 febbraio. Le ultime gare giocate, infatti, sono state l’andata di Semifinale tra Inter e Napoli e Milan e Juventus, le quattro formazioni rimaste in gioco. La grande favorita della competizione resta come al solito la Juventus, con le quote vincente Coppa Italia a confermarlo. La Vecchia Signora, infatti, è quotata per la vittoria finale a 1,60, grazie anche al buon risultato ottenuto con Milan. Nella sfida di andata, terminata per 1 a 1, il Milan non era riuscito nell’impresa di ottenere una vittoria fondamentale in casa. Per questo motivo adesso si fa abbastanza dura, con l’obbligo di andare a vincere a Torino o pareggiare con due o più gol segnati. La formazione di Pioli avrà bisogno di giocare al massimo, ma gli mancherà uno degli uomini chiave in attacco, ovvero lo svedese Ibrahimović, infortunatosi durante la ripresa degli allenamenti, con Rebic che partirà titolare al suo posto.

Dall’altra parte del tabellone c’è l’altra favorita per la vittoria finale della Serie A, l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, però, non hanno in questa occasione le quote vincente Coppa Italia dalla loro parte, a causa della sconfitta interna per 1 a 0 col Napoli. In questo caso, infatti, i bookmaker vedono in leggero vantaggio gli azzurri di Gattuso, dati a 2,65, mentre i nerazzurri sono quotati 2,70. La prima sfida si è risolta con il gol di Fabian Ruiz a decidere l’incontro e l’Inter incapace di reagire e ribaltare il risultato. Servirà quindi grande tenacia e forza di volontà agli uomini di Conte per ottenere una vittoria al San Paolo, unico risultato possibile per accedere alla finale.

La Coppa Italia sta dunque per riprendere e con essa lo sport più amato e seguito in Italia: il calcio. Le favorite della competizione per la vittoria finale restano Juventus e Napoli, nonostante siano ancora apertissimi i giochi. Le quote vincente Coppa Italia vedono al momento i bianconeri a 1,75 e i partenopei a 3,75, mentre le milanesi Milan e Inter a inseguire a 11,00 e 6,00. Nulla è ancora deciso e tutto può succedere, soprattutto dopo un periodo di stop lungo e difficile dovuto al Coronavirus. Non resta quindi che aspettare e godersi gli atti finali della Coppa Italia!