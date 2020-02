Napoli, una perla per ritrovare Fabian Ruiz: l’andaluso è tornato decisivo

Il gol di Fabian Ruiz nella sfida di Coppa Italia può valere la finale per i suoi compagni e un iniezione di fiducia per lui

C’è tanta liberazione nell’esultanza di Fabian Ruiz dopo il gol che ha deciso la semifinale d’andata contro l’Inter. Lo spagnolo (al secondo gol stagionale) si è sentito liberato dall’ansia di una stagione vissuta, nell’anonimato o quasi, nonostante la fiducia non gli sia mai stata negata. le sue prestazioni non sono mai state di livello pari alle sue qualità tecniche. Aveva bisogno di una serata del genere.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, le indiscrezioni provenienti dalla Spagna (Real in primis) l’avranno disturbato. Sapere che le merengues sarebbero pronte a spendere 80 milioni per il suo cartellino, rappresenta un motivo d’orgoglio per lui che, peraltro, è an- che un nazionale del suo Paese. Di futuro se ne riparlerà a tempo debito. Ora serve il miglior Fabian Ruiz fino a fine stagione.