Partite in chiaro, Spadafora ci crede: domani l’incontro con Sky

Il Ministro dello Sport Spadafora spinge per alcune partite in chiaro: si cerca la soluzione che metta tutti d’accordo. Domani l’incontro

Vincenzo Spadafora non rinuncia all’idea di mandare alcune partite di Serie A in chiaro. Il Ministro dello Sport vuole che la ripresa del calcio possa essere vista da tutti gli italiani: starebbe perciò pensando ad una soluzione per far sì che vi sia un’offerta televisiva.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani si svolgerà un incontro con l’amministratore delegato di Sky Ibarra. L’idea di una diretta gol in chiaro è superata: ora il Ministro proverà a strappare qualche gara visibile a tutti sul canale gratuito Tv8.