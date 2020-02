Sempre più “Internazionale”, i nerazzurri sbarcano su Amazon

La società di Zhang cresce sempre di più grazie all’unione con il colosso dell’e-commerce.

L’Inter cresce, tanto. Non solo in campo, dove quest’anno sta ottenendo risultati grandiosi, ma anche dal punto di vista societario. Nel calcio di oggi, il marketing rappresenta una fetta importante degli introiti di una società e Zhang lo sa bene.

Per questo motivo l’Inter si è unita ad Amazon, colosso dell’e-commerce lanciando il proprio brand online. In questo modo i tifosi dell’Inter sparsi per tutto il mondo potranno acquistare online i prodotti ufficiali dei nerazzurri. Il CEO Corporate del club nerazzurro Antonello ha definito così l’accordo: “L’ingresso dell’Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand. È per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice”.