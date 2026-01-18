Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo

Senegal Marocco 1-0: è successo di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia il rigore, Gueye no, i Leoni vincono il trofeo

Il Senegal è ancora sul tetto del continente. In una notte che rimarrà scolpita nella storia della competizione per intensità e drammaticità, la nazionale guidata dal CT Pape Bouna Thiaw sconfigge il Marocco per 1-0 ai tempi supplementari, confermandosi regina d’Africa. È stata la vittoria della sofferenza, del cuore e, soprattutto, di un portiere in stato di grazia.

Il recupero della follia: Mendy ipnotizza Diaz

I tempi regolamentari si sono chiusi con un giallo degno di un thriller. Dopo una gara tattica e spigolosa, diretta dall’arbitro Jean-Jacques Ndala, il Marocco ha avuto l’occasione della vita ben oltre il novantesimo. Un check VAR infinito ha portato all’assegnazione di un calcio di rigore per i nordafricani al 98′. Dopo proteste vibranti, sospensioni e un recupero monstre arrivato fino al 25′ minuto oltre il tempo regolamentare, sul dischetto si è presentato Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid ha tentato una soluzione centrale col cucchiaio, ma ha trovato sulla sua strada un monumentale Edouard Mendy. Il portiere dell’Al-Ahli ha intuito le intenzioni dell’avversario, bloccando il tiro e trascinando i suoi ai supplementari tra il tripudio dei tifosi senegalesi.

La perla di Pape Gueye

Scampato il pericolo, il Senegal ha colpito a freddo all’inizio dell’extra-time. Al 94′, Pape Gueye ha trovato il jolly: liberatosi al limite dell’area, ha scagliato un destro meraviglioso che si è insaccato nel “sette” alla destra di Bono, incolpevole nella circostanza. È la rete che vale il titolo.

L’assedio marocchino e la festa

Il Marocco di Walid Regragui non si è arreso. Nel secondo tempo supplementare, l’assedio è stato totale: al 108′ Nayef Aguerd ha fatto tremare la traversa con un colpo di testa imperioso, mentre nel finale ancora Mendy ha abbassato la saracinesca su un cross insidioso di Abde Ezzalzouli. Al triplice fischio, esplode la festa: il Senegal resiste, soffre e vince. La Coppa d’Africa a Dakar.