La sentenza su Juve Napoli e un Protocollo già delegittimato

Juve Napoli sarà rigiocata: il club bianconero evita l’imbarazzo dei tre punti non conquistati sul campo ma il Protocollo viene delegittimato

Non sarà certo un problema rigiocare una partita. La Juventus lo avrebbe fatto già lo scorso 4 ottobre quando il Napoli non si era presentato allo Stadium, nonostante la Lega avesse confermato il match di fronte alle richieste di rinvio da parte di De Laurentiis. Se c’è un tribunale inappellabile nello Sport, quello è il campo. Che al termine del tempo di gara esprime un verdetto definitivo, senza possibilità di ricorso. E nell’animo di un vincente misurarsi sul campo non può che essere un’opportunità di successo.

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni però sa di farsa politica…

